La foto “fantasma” del Duce fa litigare Travaglio, Grasso e Ranucci. “Che figuraccia…” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo voi di chi è quella foto che nell’immagine in alto, indicata da una freccia rossa, campeggia affianco del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci? Qualche ipotesi: Peppino Di Capri? Drusilla Foer? Andrea Scanzi? Occhio e croce il 99,99% di chi la osserva, e non solo tra i lettori del Secolo d’Italia, risponderebbe: il Duce, Benito Mussolini, inconfondibile nella postura col mento sollevato ma soprattutto per la levigatura tricologica a palla di biliardo. E invece no, Secondo Marco Travaglio e Sigrifido Ranucci quel signore nella foto, che ha fatto da sfondo all’ultima puntata di Report dal titolo «Il Paese che amo», interamente dedicata al “cattivissimo” Berlusconi, non sarebbe il Duce ma un uomo qualunque, ritratto da un’importante agenzia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo voi di chi è quellache nell’immagine in alto, indicata da una freccia rossa, campeggia affianco del conduttore di Report, Sigfrido? Qualche ipotesi: Peppino Di Capri? Drusilla Foer? Andrea Scanzi? Occhio e croce il 99,99% di chi la osserva, e non solo tra i lettori del Secolo d’Italia, risponderebbe: il, Benito Mussolini, inconfondibile nella postura col mento sollevato ma soprattutto per la levigatura tricologica a palla di biliardo. E invece no, Secondo Marcoe Sigrifidoquel signore nella, che ha fatto da sfondo all’ultima puntata di Report dal titolo «Il Paese che amo», interamente dedicata al “cattivissimo” Berlusconi, non sarebbe ilma un uomo qualunque, ritratto da un’importante agenzia ...

