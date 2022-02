La fine della storia dello scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo quasi dodici ore di interpretazioni varie sullo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi sul palco della terza serata del Festival di Sanremo, è arrivata la parola fine sulle fantasiose ricostruzioni fatte sui social. A mettere la pietra tombale sulla vicenda è stata proprio la cantante che, durante una conferenza stampa, ha spiegato cosa è accaduto ieri sera al Teatro Ariston, sottolineando come le due si conoscano da anni e siano amiche. Drusilla Foer Iva Zanicchi, come è finita la storia Nessuna battuta fuori luogo, ma uno scambio dialettico andato in scena sul palco. Poi un microfono che non ha fatto percepire le esatte parole pronunciate dall’Aquila di Ligonchio al ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo quasi dodici ore di interpretazioni varie sulloditrae Ivasul palcoterza serata del Festival di Sanremo, è arrivata la parolasulle fantasiose ricostruzioni fatte sui social. A mettere la pietra tombale sulla vicenda è stata proprio la cantante che, durante una conferenza stampa, ha spiegato cosa è accaduto ieri sera al Teatro Ariston, sottolineando come le due si conoscano da anni e siano amiche.Iva, come è finita laNessuna battuta fuori luogo, ma unodialettico andato in scena sul palco. Poi un microfono che non ha fatto percepire le esatte parole pronunciate dall’Aquila di Ligonchio al ...

