La filiera del dolce artigianale, gelato e caffè pronta a incontrarsi a Rimini a Sigep 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rimini, 4 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Gli occhi degli operatori sono tutti su Sigep. Dopo due anni d'attesa, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alle filiere del fuori casa dolce sta per aprire i battenti, alla Fiera di Rimini dal 12 al 16 marzo, inaugurando una nuova stagione di business, in primis per il gelato artigianale. Macchinari, ingredienti, tecniche, maestri gelatieri saranno tutti insieme i protagonisti del Sigep 2022, universalmente riconosciuto come punto di riferimento per l'intera community. La grande attesa per l'appuntamento riminese è testimoniata da imprenditori e maestri gelatieri. "Sigep - spiega Federico Tassi, Ceo di Carpigiani Group - è da sempre il punto di incontro per il settore da cui ...

