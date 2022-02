La dea bendata bacia la provincia di Napoli: vinti 250mila euro con soli 2 euro (Di venerdì 4 febbraio 2022) La dea bendata bacia la provincia di Napoli. A Casavatore sono stati vinti da un giocatore fortunato 250mila euro nell’estrazione del 3 febbraio. Come riporta Agipronews, l’uomo ha puntato 2 euro su un’estrazione istantanea del 10eLotto, indovinando un 9 Oro. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) La dealadi. A Casavatore sono statida un giocatore fortunatonell’estrazione del 3 febbraio. Come riporta Agipronews, l’uomo ha puntato 2su un’estrazione istantanea del 10eLotto, indovinando un 9 Oro. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

