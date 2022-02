Koulibaly | ma che intervento ha fatto? Recupero spettacolare – VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Kalidougiocherà la finale di Coppa d’Africa tra Senegal ed Egitto, decisivo il suo contributo col Burkina Faso. Quandoè in campo si sente, il difensore di proprietà del Napoli è leader assoluto della Nazionale del Senegal, il suo contributo è stato determinante durante la Semifinale con il Burkina Faso. Il Senegal si è imposto per 3-1, conche ha fornito anche un assist. Ma come sempre il lavoro migliore lo hain difesa. Fantastico ildifensivo disu Traore lanciato a rete. Il difensore del Napoli ha recuperato in velocità i metri di vantaggio che aveva l’attaccante avversario. Poco prima che Traore potesse incrociare il tiro è intervenuto, che con un mossa felina è riuscito a togliere il pallone dalla ...

Ospina, però, non è il primo giocatoreentra nel mirino dei bianconeri. Secondo l'esperto di calciomercato Carlo Laudisa, anche Fabian Ruiz esono sulla lista dei dirigenti bianconeri.Non si escludeOunas possa essere convocato per Venezia - Napoli, sfidapotrebbe servirgli ... Intanto dalla prossima settimana rientrano anchee Anguissa. Il centrocampista è stato ...Il Napoli aspetta il ritorno di Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa, nessuna quarantena prevista per i due calciatori Al Napoli mancano all’appello Koulibaly e Anguissa. Il primo si giocherà ...Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, solo un falso allarme per Koulibaly e Anguissa, che torneranno dopo domenica.