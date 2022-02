Kim Kardashian : son plan pour pousser Kanye West à bout et l’envoyer en psychiatrie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kanye West, 44 ans, multiplie les tentatives pour se rapprocher de ses enfants et de son ex Kim Kardashian, 41 ans. Le père de North, Saint, Chicago et de Psalm commence à dépasser les bornes ces derniers temps. Récemment, le rappeur a lancé des rumeurs infondées sur l’actuel petit ami de la star de KUWTK, Pete Davidson. Le jeune humoriste de 28 ans Pete Davidson aurait le SIDA et serait gay, selon les allégations de Kanye West, alias Ye. Ye avait d’ailleurs menacé l’humoriste dans une nouvelle chanson sortie il y a quelques semaines. Auparavant, le rappeur a également alerté tout le monde sur le fait que son ex-femme, Kim Kardashian, l’ait empêché d’assister à la fête d’anniversaire de sa fille Chicago qui venait d’avoir 4 ans. La fondatrice de Kims et tout le clan ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022), 44 ans, multiplie les tentativesse rapprocher de ses enfants et de son ex Kim, 41 ans. Le père de North, Saint, Chicago et de Psalm commence à dépasser les bornes ces derniers temps. Récemment, le rappeur a lancé des rumeurs infondées sur l’actuel petit ami de la star de KUWTK, Pete Davidson. Le jeune humoriste de 28 ans Pete Davidson aurait le SIDA et serait gay, selon les allégations de, alias Ye. Ye avait d’ailleurs menacé l’humoriste dans une nouvelle chanson sortie il y a quelques semaines. Auparavant, le rappeur a également alerté tout le monde sur le fait que son ex-femme, Kim, l’ait empêché d’assister à la fête d’anniversaire de sa fille Chicago qui venait d’avoir 4 ans. La fondatrice de Kims et tout le clan ...

