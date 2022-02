Kim Kardashian: pigiama party ad alta quota sul jet privato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kim Kardashian, come sempre, fa le cose in grande e, per festeggiare il compleanno di un’amica ha scelto di utilizzare come location il suo jet privato. L’amica in questione è Natalie Halcro, modella e volto noto nella televisione canadese, nonché cara amica della Kardashian. A festeggiare il 34esimo compleanno di Natalie insieme a Kim, sul Leggi su omgossip.myblog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kim, come sempre, fa le cose in grande e, per festeggiare il compleanno di un’amica ha scelto di utilizzare come location il suo jet. L’amica in questione è Natalie Halcro, modella e volto noto nella televisione canadese, nonché cara amica della. A festeggiare il 34esimo compleanno di Natalie insieme a Kim, sul

Advertising

Cosmopolitan_IT : Tra i volti della campagna primavera estate 2022 di Balenciaga c'è Kim - cicciopuz : RT @Moussolinho: Una leggenda della musica e l'ex marito di Kim Kardashian - notwomanbutgod : RT @Moussolinho: Una leggenda della musica e l'ex marito di Kim Kardashian - Moussolinho : Una leggenda della musica e l'ex marito di Kim Kardashian - luciipadoa : comunque, in tutta onestà, per avere un culo come quello di kim kardashian sarei disposta a fare di tutto -