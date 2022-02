Kate Middleton pronta al primo tour senza il principe William (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kate Middleton gode della piena fiducia della regina Elisabetta. Lo dimostra l’annuncio del prossimo viaggio che compirà da sola senza il principe William. Per la prima volta in assoluto, infatti, la duchessa di Cambridge si recherà da sola fuori dai confini del Regno Unito. Alla fine di questo mese, dunque, partirà per la Danimarca dove si dedicherà al suo progetto per l’infanzia. Il prossimo tour celebra l’importanza di Kate Middleton Kate Middleton si recherà a Copenaghen martedì 22 e mercoledì 23 febbraio per promuovere il suo lavoro con il Royal Foundation Center for Early Childhood. Si tratta di una visita, dunque, che metterà in risalto il progetto della duchessa di Cambridge per quanto riguarda ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022)gode della piena fiducia della regina Elisabetta. Lo dimostra l’annuncio del prossimo viaggio che compirà da solail. Per la prima volta in assoluto, infatti, la duchessa di Cambridge si recherà da sola fuori dai confini del Regno Unito. Alla fine di questo mese, dunque, partirà per la Danimarca dove si dedicherà al suo progetto per l’infanzia. Il prossimocelebra l’importanza disi recherà a Copenaghen martedì 22 e mercoledì 23 febbraio per promuovere il suo lavoro con il Royal Foundation Center for Early Childhood. Si tratta di una visita, dunque, che metterà in risalto il progetto della duchessa di Cambridge per quanto riguarda ...

Advertising

VanityFairIt : Finora la duchessa di Cambridge non aveva mai accompagnato i suoceri, senza il marito, ad una visita ufficiale. Ora… - DasMightyBoosh : RT @vogue_italia: A completare il look, dei magnifici gioielli appartenuti a Lady Diana ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: A completare il look, dei magnifici gioielli appartenuti a Lady Diana ?? - IOdonna : Se la regge con entrambe le mani significa che non vuole stringere mani altrui - zazoomblog : Kate Middleton lo fa per la prima volta senza William: non era mai successo prima - #Middleton #prima #volta #senza… -