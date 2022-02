Juventus-Verona | Allegri in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

Advertising

juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? L'allenamento di oggi ?? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Ecco le dichiarazioni del tecnico dell'#HellasVerona Igor #Tudor in conferenza stampa, in vista della sfida contro la #J… - TuttoFanta : ?? #JUVENTUS: #McKennie, tornato solo oggi dalla Nazionale, potrebbe partire dalla panchina contro il Verona. ??… - gilnar76 : Juve Verona: la mossa di Allegri a centrocampo. Cos’ha in mente il tecnico #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - calciomercatoit : ?? Max #Allegri farà a meno di #McKennie: anche #Bernardeschi a forte rischio -

Il punto sullaa due giorni dalla sfida contro il: possibile un doppio forfait per Massimiliano AllegriTorna il campionato e laè pronta alla sfida contro il. Allegri potrà contare sui nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria che probabilmente saranno schierati entrambi dal primo minuto. Allegri © LaPresseA due giorni ...Domani al Piola, la Pro Vercelli " impegnata alle 14,30 contro la Virtus- è chiamata a far ... dopo la brutta prova contro la Pro Sesto, come non ha voluto commentare la vittoria sulla...16:39 - BONUCCI IN GRUPPO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Manca sempre meno al ritorno in campo e, con la sfida al Verona ...Chiusa la parentesi invernale di calciomercato da assoluta protagonista, la Juventus prepara la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Il match dell’Allianz Stadium non distoglie, ...