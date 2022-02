Juventus, Perin Si Saluta: Il Sostituto È Già Stato Scelto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Il mercato bianconero non si ferma mai, soprattutto in vista di giugno. Occhio ai bianconeri: Zaniolo, Dybala e altro, con la dirigenza bianconera all'opera vista la possibile partenza di Perin a fine stagione. Avrà bisogno di un Sostituto per l'ex portiere del Genoa, con diversi nomi affiancati dai bianconeri nelle ultime ore. La Juventus cerca un nuovo portiere, visto che Perin potrebbe lasciare il club a fine stagione. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Donnarumma, Strakosha e Szczesny. I giorni successivi al mercato invernale potrebbero portare importanti novità alla Juve. Perin scade a giugno, insieme a diversi big in rosa: da Dybala a Cuadrado passando per Bernardeschi. Il club del presidente Agnelli è vigile sul mercato alla ricerca di un Sostituto dell'ex ... Leggi su goalnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Il mercato bianconero non si ferma mai, soprattutto in vista di giugno. Occhio ai bianconeri: Zaniolo, Dybala e altro, con la dirigenza bianconera all'opera vista la possibile partenza dia fine stagione. Avrà bisogno di unper l'ex portiere del Genoa, con diversi nomi affiancati dai bianconeri nelle ultime ore. Lacerca un nuovo portiere, visto chepotrebbe lasciare il club a fine stagione. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Donnarumma, Strakosha e Szczesny. I giorni successivi al mercato invernale potrebbero portare importanti novità alla Juve.scade a giugno, insieme a diversi big in rosa: da Dybala a Cuadrado passando per Bernardeschi. Il club del presidente Agnelli è vigile sul mercato alla ricerca di undell'ex ...

