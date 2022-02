Juventus, ecco perché il bomber non è stato ceduto: il retroscena (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessun addio per lui e conferma totale anche in vista della seconda parte della stagione. Il bomber resterà a Torino per chiara volontà di Massimiliano Allegri: occhio al retroscena Nessuna cessione in prestito: Kaio Jorge resterà alla Juventus per i prossimi sei mesi per poi valutare il suo futuro in vista della prossima stagione. Allegri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessun addio per lui e conferma totale anche in vista della seconda parte della stagione. Ilresterà a Torino per chiara volontà di Massimiliano Allegri: occhio alNessuna cessione in prestito: Kaio Jorge resterà allaper i prossimi sei mesi per poi valutare il suo futuro in vista della prossima stagione. Allegri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

