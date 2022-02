Juventus, Dybala adesso è un caso: la situazione degenera (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Juventus deve assolutamente risolvere la questione Dybala; l’argentino non ha ancora messo la firma sul rinnovo di contratto. Una situazione da chiarire il prima possibile; la Juventus, prima ancora di pensare al prossimo mercato, non può non risolvere la situazione legata al contratto, non ancora rinnovato, di Paulo Dybala. Getty ImagesDybala rinnova o va via? Una risposta ancora non è stata data ma la Juventus fare chiarezza il prima possibile. L’argentino, il giocatore più tecnico all’interno della rosa bianconera, non ha ancora messo la firma sul prolungamento del proprio contratto. Elisabetta Gregoraci selvaggia più che mai: basta un gesto e fa impazzire tutti I tifosi, rispetto a tre mesi fa, iniziano ad essere giustamente preoccupati; la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladeve assolutamente risolvere la questione; l’argentino non ha ancora messo la firma sul rinnovo di contratto. Unada chiarire il prima possibile; la, prima ancora di pensare al prossimo mercato, non può non risolvere lalegata al contratto, non ancora rinnovato, di Paulo. Getty Imagesrinnova o va via? Una risposta ancora non è stata data ma lafare chiarezza il prima possibile. L’argentino, il giocatore più tecnico all’interno della rosa bianconera, non ha ancora messo la firma sul prolungamento del proprio contratto. Elisabetta Gregoraci selvaggia più che mai: basta un gesto e fa impazzire tutti I tifosi, rispetto a tre mesi fa, iniziano ad essere giustamente preoccupati; la ...

Advertising

MarcelloChirico : Nelle settimane scorse #Dybala ha avuto uno scontro verbale molto duro col vice presidente della #Juventus Pavel N… - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - capuanogio : ?? La nuova linea #Juventus: investimenti mirati e calo del monte ingaggi, passato da 236 milioni lordi del 2020-20… - jordancs580 : Ma va? C’è chi lo dice ora… e chi lo sostiene da 2 anni… #Dybala non rinnoverà con la #Juventus ???? - Andrea_Di_Lella : ?? La #Juventus, per l’estate, cerca un grande centrocampista a prescindere dal rinnovo di #Dybala. Come anticipato… -