Juventus | Capello | “Vlahovic come Ibrahimovic? No | a vent’anni si è già affermato”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Fabio, storico ex tecnico dellatra le altre, ha parlato diparagonandolo al giovane

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Capello

... ma gran parte delle attenzioni saranno concentrate sul debutto in magliadi Dusan Vlahovic , il grande colpo del mercato di gennaio. Sull'argomento si concentra anche Fabioche nel ...Laha invece ormai la sua fisionomia e in campo ci sono già i giovani che porteranno i ... Pietro Anastasi, Fabio, Franco Causio e Giuseppe Furino sono tutti titolari inamovibili. Dopo ...Fabio Capello, storico tecnico italiano, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante il format Maracanà, commentando il passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Entri in un posto diverso ...Fabio Capello ha parlato dell'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus: il serbo è già pronto a trascinare i biaconeri ...