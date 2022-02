Juventus, Allegri ha litigato con un calciatore? Ecco perchè non gioca mai (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella rosa della Juventus è rimasto un giocatore che, da inizio stagione, sta trovando decisamente poco spazio. Ecco il motivo. Arrivato con tante aspettative, sta giocando molto poco e nel mercato di gennaio è stato vicino alla cessione. Alla fine è rimasto alla Juventus anche se, da qui a fine anno, avrà sempre meno spazio. Scopriamo di chi si tratta. Getty ImagesFinito il mercato invernale, la Juventus non può ritenersi completamente soddisfatta; dal punto di vista delle cessioni, infatti, la società bianconera avrebbe potuto fare qualcosa in più specie per quanto riguarda il reparto offensivo. Giulia Salemi, sotto il vestito niente: la giacca si allarga e si vede tutto Il giocatore di cui stiamo parlando è Kaio Jorge; il brasiliano è stato, fino all’ultimo momento, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella rosa dellaè rimasto untore che, da inizio stagione, sta trovando decisamente poco spazio.il motivo. Arrivato con tante aspettative, stando molto poco e nel mercato di gennaio è stato vicino alla cessione. Alla fine è rimasto allaanche se, da qui a fine anno, avrà sempre meno spazio. Scopriamo di chi si tratta. Getty ImagesFinito il mercato invernale, lanon può ritenersi completamente soddisfatta; dal punto di vista delle cessioni, infatti, la società bianconera avrebbe potuto fare qualcosa in più specie per quanto riguarda il reparto offensivo. Giulia Salemi, sotto il vestito niente: la giacca si allarga e si vede tutto Iltore di cui stiamo parlando è Kaio Jorge; il brasiliano è stato, fino all’ultimo momento, ...

