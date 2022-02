Jovanotti è arrivato a Sanremo. Sul palco con Gianni Morandi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gianni Morandi e Jovanotti Del Festival di Sanremo 2022 non v’è certezza. Così come Fiorello ha capitolato, partecipando alla prima puntata nonostante l’intenzione iniziale di guardarlo da casa, anche Jovanotti ha cambiato (parzialmente) idea e sarà questa sera sul palco dell’Ariston per esibirsi insieme a Gianni Morandi nella serata dedicate alle cover. Amadeus voleva condividere la 72° Edizione con lui e Fiorello, lo ha anche ripetutamente corteggiato, ma Jovanotti aveva escluso la cosa, perchè voleva concentrarsi sul suo ruolo di autore del brano Apri tutte le Porte, portato in gara da Morandi (qui le sue dichiarazioni). E questo ha fatto finora, sostenendo l’amico di sempre ed intervenendo a distanza anche alla ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022)Del Festival di2022 non v’è certezza. Così come Fiorello ha capitolato, partecipando alla prima puntata nonostante l’intenzione iniziale di guardarlo da casa, ancheha cambiato (parzialmente) idea e sarà questa sera suldell’Ariston per esibirsi insieme anella serata dedicate alle cover. Amadeus voleva condividere la 72° Edizione con lui e Fiorello, lo ha anche ripetutamente corteggiato, maaveva escluso la cosa, perchè voleva concentrarsi sul suo ruolo di autore del brano Apri tutte le Porte, portato in gara da(qui le sue dichiarazioni). E questo ha fatto finora, sostenendo l’amico di sempre ed intervenendo a distanza anche alla ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Jovanotti è arrivato a #Sanremo. Il cantautore è stato visto all'Hotel Globo, quello adiacente al Teatro… - IlContiAndrea : Arrivato in gran segreto a Sanremo, #Jovanotti (già autore di 'Apri tutte le porte' in gara al Festival) dovrebbe d… - TV7Benevento : Sanremo 2022, quarta serata: Jovanotti sul palco con Morandi - - TV7Benevento : Sanremo 2022, quarta serata: Jovanotti sul palco con Morandi - - AliceMonni : RT @IlContiAndrea: Arrivato in gran segreto a Sanremo, #Jovanotti (già autore di 'Apri tutte le porte' in gara al Festival) dovrebbe duetta… -