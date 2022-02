Jennifer Lopez e Maluma pubblicano la colonna sonora del film "Marry me" (Di venerdì 4 febbraio 2022) La colonna sonora di ' Marry Me ' è ufficialmente fuori. A pochi giorni dall'uscita (10 febbraio) dell'attesissima nuova commedia romantica, Jennifer Lopez e Maluma lanciano le canzoni incluse nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladi 'Me ' è ufficialmente fuori. A pochi giorni dall'uscita (10 febbraio) dell'attesissima nuova commedia romantica,lanciano le canzoni incluse nel ...

Advertising

CheDonnait : Il look pazzesco di Jennifer Lopez #jlo - Massi_Dubai : @annaspase_ Se tira questa pensa di essere Jennifer Lopez ma è una ragazza normalissima - CrescenzoFilo : RT @VanityFairIt: «Abbiamo imparato la lezione, la seconda volta fai le cose meglio» ?? - CheriStories : Jennifer Lopez wore Fendi Resort 2022 & Roberto Cavalli Pre-Fall 2022 to Promote ''Marry Me'' - VanityFairIt : «Abbiamo imparato la lezione, la seconda volta fai le cose meglio» ?? -