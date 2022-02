James McAvoy ha confermato il matrimonio segreto con Lisa Liberati (Di venerdì 4 febbraio 2022) James McAvoy e Lisa Liberati si sono sposati in gran segreto, ma adesso l’attore di X-Men L’Inizio, Split e Glass si è aperto sulla sua relazione in un’intervista al Guardian. L’attore scozzese originario di Glasgow ha raccontato che lui e Lisa Liberati, originaria di Philadelphia, si sono conosciuti nel 2016 sul set del film Split. Lisa Liberati, 40 anni, lavorava come assistente alla produzione sul set del film di Night Shyamalan, di cui McAvoy è il protagonista. Del loro matrimonio non si sa niente, né la data né il luogo della cerimonia. James McAvoy, 42 anni, ha detto al Guardian che lui e Lisa Liberati si dividono tra Stati Uniti ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 4 febbraio 2022)si sono sposati in gran, ma adesso l’attore di X-Men L’Inizio, Split e Glass si è aperto sulla sua relazione in un’intervista al Guardian. L’attore scozzese originario di Glasgow ha raccontato che lui e, originaria di Philadelphia, si sono conosciuti nel 2016 sul set del film Split., 40 anni, lavorava come assistente alla produzione sul set del film di Night Shyamalan, di cuiè il protagonista. Del loronon si sa niente, né la data né il luogo della cerimonia., 42 anni, ha detto al Guardian che lui esi dividono tra Stati Uniti ...

