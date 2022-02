"Italiani vessati e sfiniti". Matteo Bassetti, tsunami sul governo: ecco come ci tengono prigionieri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Matteo Bassetti è un fiume in piena. Quando si parla della gestione del Covid da parte del governo, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova non ci va affatto per il sottile. Ed ecco che, dopo lo sfogo in collegamento ad Agorà, arriva quello su Facebook. "Le nuove regole di Dad, quarantene e mascherine sono ancora più difficili da comprendersi delle precedenti. Un segnale ancora troppo timido". Per Bassetti si poteva e si doveva fare di più per consentire agli Italiani di tornare a vivere in sicurezza. Il riferimento è ovvio: l'esperto critica quanto deciso dall'ultimo Consiglio dei ministri. Da oggi infatti la quarantena deve passare da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano avere avuto un contatto stretto con un positivo ma non sono vaccinati. Invece chi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)è un fiume in piena. Quando si parla della gestione del Covid da parte del, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova non ci va affatto per il sottile. Edche, dopo lo sfogo in collegamento ad Agorà, arriva quello su Facebook. "Le nuove regole di Dad, quarantene e mascherine sono ancora più difficili da comprendersi delle precedenti. Un segnale ancora troppo timido". Persi poteva e si doveva fare di più per consentire aglidi tornare a vivere in sicurezza. Il riferimento è ovvio: l'esperto critica quanto deciso dall'ultimo Consiglio dei ministri. Da oggi infatti la quarantena deve passare da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano avere avuto un contatto stretto con un positivo ma non sono vaccinati. Invece chi ha ...

