“Italiani vessati e sfiniti da obblighi assurdi”: Bassetti lancia un’altra bordata al governo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Con la variante Omicron (più contagiosa ma meno pericolosa delle precedenti), la situazione epidemiologica è assai più tranquilla rispetto all’anno scorso. Senza contare che ormai sembra anche superato il picco dei contagi, attualmente in evidente calo. Ha quindi senso perseverare con tutte queste restrizioni draconiane? Matteo Bassetti pensa assolutamente di no, e non fa che ribadirlo in ogni occasione. Per il noto infettivologo, infatti, i dati lasciano intendere che la pandemia è finita, e quindi che strumenti come il green pass hanno perso qualsiasi utilità. «Regole cervellotiche e anacronistiche» Eppure, il governo continua imperterrito con la sua linea intransigente e con assurdi vincoli da azzeccagarbugli. E Bassetti, appunto, non ci sta: «Le nuove regole di Dad, quarantene e mascherine sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Con la variante Omicron (più contagiosa ma meno pericolosa delle precedenti), la situazione epidemiologica è assai più tranquilla rispetto all’anno scorso. Senza contare che ormai sembra anche superato il picco dei contagi, attualmente in evidente calo. Ha quindi senso perseverare con tutte queste restrizioni draconiane? Matteopensa assolutamente di no, e non fa che ribadirlo in ogni occasione. Per il noto infettivologo, infatti, i dati lasciano intendere che la pandemia è finita, e quindi che strumenti come il green pass hanno perso qualsiasi utilità. «Regole cervellotiche e anacronistiche» Eppure, ilcontinua imperterrito con la sua linea intransigente e convincoli da azzeccagarbugli. E, appunto, non ci sta: «Le nuove regole di Dad, quarantene e mascherine sono ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Meglio non tirare troppo la corda - massimosab : RT @IlPrimatoN: Meglio non tirare troppo la corda - IlPrimatoN : Meglio non tirare troppo la corda - ambiensicure : RT @blanca_79: @amnestyitalia Amnesty stai dormendo!Non vedete cosa sta accadendo in Italia?Italiani discriminati, vessati da un governo ch… - MarySpes : RT @blanca_79: @amnestyitalia Amnesty stai dormendo!Non vedete cosa sta accadendo in Italia?Italiani discriminati, vessati da un governo ch… -