Italia in vigile attesa. “Avremmo risparmiato migliaia di morti Covid” grazie alle cure precoci con antinfiammatori (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb – A due anni dall’inizio della pandemia, anche i media mainstream sembrano destarsi dal letargo in cui sono piombati dal febbraio del 2020. Dopo le inchieste del programma Rai Restart e del Corriere della Sera sui “numeri gonfiati dei decessi” in Italia, Report entra a gamba tesa sul cosiddetto “Protocollo Tachipirina e vigile attesa”. Il 15 gennaio scorso, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare dello stesso ministero “recante Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una ‘vigilante attesa’ e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb – A due anni dall’inizio della pandemia, anche i media mainstream sembrano destarsi dal letargo in cui sono piombati dal febbraio del 2020. Dopo le inchieste del programma Rai Restart e del Corriere della Sera sui “numeri gonfiati dei decessi” in, Report entra a gamba tesa sul cosiddetto “Protocollo Tachipirina e”. Il 15 gennaio scorso, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare dello stesso ministero “recante Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una ‘vigilante’ e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non ...

