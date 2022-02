Italia, Gravina: «Mondiale? Sono ottimista come Mancini» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in vista degli spareggi che l’Italia dovrà affrontare per il Mondiale in Qatar Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dei playoff che l’Italia dovrà affrontare per qualificarsi al Mondiale in Qatar. Le parole riprese dall’ANSA. DICHIARAZIONI – «La qualificazione al Mondiale? Devo essere fiducioso, lo è Roberto Mancini e lo Sono anch’io. Lui ci crede e ci credo anche io: Sono ottimista come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato in vista degli spareggi che l’dovrà affrontare per ilin Qatar Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dei playoff che l’dovrà affrontare per qualificarsi alin Qatar. Le parole riprese dall’ANSA. DICHIARAZIONI – «La qualificazione al? Devo essere fiducioso, lo è Robertoe loanch’io. Lui ci crede e ci credo anche io:lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Italia, così #Gravina in vista dei playoff per #Qatar 2022 ??? - _SiGonfiaLaRete : Le parole di #Gravina sulla qualificazione dell'Italia e sulla nomina del presidente della Lega #SerieA - CosaInTendenza : Alle 13:31 Gravina con 168 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 49 Tweet in evidenza per l'hashtag… - SandroS1915 : Provano a fermare i campioni d'Italia ragazzi... Gravina l'ha tirata fuori palesemente solo ora per fermare il dom… - ParliamoDiNews : gravina sulla graticola. cosa accadra’ se per la 2°volta consecutiva l’italia non andra`ai mondiali? - Sport… -