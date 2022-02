Inzaghi presenta il derby: «Sappiamo che significa tanto per i tifosi. Ma mancano 15 partite, sono in ballo 45 punti» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila è motivante. Il derby è molto sentito, ne siamo consapevoli. Siamo concentrati. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby di domani contro il Milan. La prima di un ciclo terribile: i nerazzurri affronteranno i rossoneri nel derby e poi la Roma in Coppa Italia, il Napoli e il Liverpool in Champions. Se Inzaghi pensa di poter estromettere il Milan dalla lotta scudetto vincendo il derby. Penso proprio di no. D’altronde abbiamo visto cos’è successo all’andata: noi eravamo a -7, poi abbiamo recuperato tutto il gap. Sappiamo cosa significa il derby per i tifosi, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila è motivante. Ilè molto sentito, ne siamo consapevoli. Siamo concentrati. L’allenatore dell’Inter Simoneè intervenuto in conferenza stampa perre ildi domani contro il Milan. La prima di un ciclo terribile: i nerazzurri affronteranno i rossoneri nele poi la Roma in Coppa Italia, il Napoli e il Liverpool in Champions. Sepensa di poter estromettere il Milan dalla lotta scudetto vincendo il. Penso proprio di no. D’altronde abbiamo visto cos’è successo all’andata: noi eravamo a -7, poi abbiamo recuperato tutto il gap.cosailper i, ...

