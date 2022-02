Inzaghi “Derby di Milano importante ma non decisivo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli della forza che abbiamo sia a livello individuale che di squadra. Mancano 15 partite alla fine del campionato, è ancora presto per dire che se vinciamo il Milan sarebbe fuori dalla corsa scudetto. E' una partita molto, molto importante ma non è decisiva. Sappiamo cosa significa il Derby. Ma, ripeto, ci sono ancora 45 punti a disposizione”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia del Derby Inter-Milan, il tecnico del team nerazzurro, Simone Inzaghi.“Lautaro Martinez l'ho visto bene. Sanchez è in grandi condizioni. Saranno fuori causa soltanto Correa e Gosens. Dovrò valutare le condizioni generali della squadra, mancano l'allenamento di oggi e il risveglio di domani. Eventuale rigore? Vediamo. Possono calciarlo in tanti. Oltre a Lautaro, primo rigorista, ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)(ITALPRESS) – “Siamo consapevoli della forza che abbiamo sia a livello individuale che di squadra. Mancano 15 partite alla fine del campionato, è ancora presto per dire che se vinciamo il Milan sarebbe fuori dalla corsa scudetto. E' una partita molto, moltoma non è decisiva. Sappiamo cosa significa il. Ma, ripeto, ci sono ancora 45 punti a disposizione”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia delInter-Milan, il tecnico del team nerazzurro, Simone.“Lautaro Martinez l'ho visto bene. Sanchez è in grandi condizioni. Saranno fuori causa soltanto Correa e Gosens. Dovrò valutare le condizioni generali della squadra, mancano l'allenamento di oggi e il risveglio di domani. Eventuale rigore? Vediamo. Possono calciarlo in tanti. Oltre a Lautaro, primo rigorista, ci sono ...

