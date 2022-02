Intesa Sanpaolo, profitti in crescita nel 2021. Agli azionisti quasi 5 miliardi di euro tra dividendi e riacquisto di azioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano insieme ad Unicredit, ha chiuso il 2021 con un utile netto a 4,18 miliardi, in crescita del 19,4% sul 2020. L’incremento dei profitti è stato favorito soprattutto dall’aumento di incassi da commissioni saliti del 9,3% a 9,5 miliardi. Scendono viceversa i ricavi sugli interessi netti, ossia l’attività bancaria vera e propria in cui si fanno profitti con la differenza tra gli interessi pagati ai depositanti e quelli fatti pagare ai debitori, voce contabile sotto pressione nelle fasi di costo del denaro ridotto come quella attuale. I margini da interessi sono scesi del 4,6% a 7,9 miliardi di euro. In calo dell’1,1% i costi che passano da 11 a 10,9 miliardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022), primo gruppo bancario italiano insieme ad Unicredit, ha chiuso ilcon un utile netto a 4,18, indel 19,4% sul 2020. L’incremento deiè stato favorito soprattutto dall’aumento di incassi da commissioni saliti del 9,3% a 9,5. Scendono viceversa i ricavi sugli interessi netti, ossia l’attività bancaria vera e propria in cui si fannocon la differenza tra gli interessi pagati ai depositanti e quelli fatti pagare ai debitori, voce contabile sotto pressione nelle fasi di costo del denaro ridotto come quella attuale. I margini da interessi sono scesi del 4,6% a 7,9di. In calo dell’1,1% i costi che passano da 11 a 10,9...

