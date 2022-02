Intesa a tutto dividendo e green economy. E sfida il fintech (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un piano a trazione green. E dividendo. Intesa Sanpaolo alza ufficialmente il velo sulla strategia che guarda al 2025 e traghetta la prima banca italiana nell’era post-pandemica. Il tutto mentre il risiko bancario prova a riprendere corpo, partendo dall’immancabile dossier Mps, che proprio il prossimo 7 febbraio presenterà il suo di piano industriale. C’era attesa per la presentazione della road map firmata ancora una volta da Carlo Messina, da quasi 10 anni, correva l’anno 2013, alla guida di uno dei principali istituti europei per capitalizzazione e rete. A tutto dividendo L’impronta della remunerazione degli azionisti c’è tutta. Nel quadriennio il gruppo che lo scorso aprile ha portato a termine la fusione con Ubi, punta creare oltre 520 miliardi di valore per i soci, i dipendenti, ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un piano a trazione. ESanpaolo alza ufficialmente il velo sulla strategia che guarda al 2025 e traghetta la prima banca italiana nell’era post-pandemica. Ilmentre il risiko bancario prova a riprendere corpo, partendo dall’immancabile dossier Mps, che proprio il prossimo 7 febbraio presenterà il suo di piano industriale. C’era attesa per la presentazione della road map firmata ancora una volta da Carlo Messina, da quasi 10 anni, correva l’anno 2013, alla guida di uno dei principali istituti europei per capitalizzazione e rete. AL’impronta della remunerazione degli azionisti c’è tutta. Nel quadriennio il gruppo che lo scorso aprile ha portato a termine la fusione con Ubi, punta creare oltre 520 miliardi di valore per i soci, i dipendenti, ...

