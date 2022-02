Inter-Milan | Pioli | “Derby pesa tanto ma campionato equilibrato Ibra out | Tomori…”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Stefano, tecnico del, in vista deldi Serie A contro l', in programma sabato alle 18

Advertising

Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - SkySport : Inter-Milan, Inzaghi: 'Se c'è un rigore tira Lautaro. Per lo scudetto c'è anche la Juve' #SkySerieA #SerieA… - FootballAndDre1 : @Inter_Scout Il milan che è a livello giovanile fa ridere, ha portato Calabria e Donnarumma..e locatelli alla juve.. - Liukdedo : RT @Rossonerosemper: Vi ricordo che domani al Milan mancheranno Kjaer, Ibrahimovic e Rebic con Tomori a mezzo servizio. Per molto meno lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia. ' Lo scudetto è dell', ilha una squadra da quarto posto, non di più. Il titolo andrà ai nerazzurri a meno di clamorose sorprese. Ho iniziato a tifaretantissimi anni fa, dopo i rossoneri la seconda ...delGipo Viani vinse con un trucco che ingannò l'allenatore dell'Helenio Herrera. E di derby ci parla anche l'amico ritrovato di questa settimana, Dario Simic, doppio ex che ora vende ...Poco meno di 24 ore e poi sarà finalmente ‘Derby della Madonnina’ fra Inter e Milan. Un match già di per sè dal fascino particolare, ma che metterà di fronte inoltre le prime due della classe. Stefano ...Le ultime news sul derby Inter-Milan: Franck Kessie, centrocampista rossonero, dovrebbe giocare da trequartista nella stracittadina. (Pianeta Milan) Ascolta la versione audio dell'articolo. Inter ...