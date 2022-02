Inter-Milan, il punto sugli infortunati: le condizioni di Tomori, Ibra e Rebic (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tuttosport fa il punto sugli infortunati in Casa Milan in vista del derby di domani contro l'Inter: bene Tomori, in dubbio Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tuttosport fa ilin Casain vista del derby di domani contro l': bene, in dubbiohimovic

Advertising

Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - OptaPaolo : 1 & 2 - #Inter (53 gol) e #Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A - in particolare quella rosson… - news24_inter : #InterMilan, le tre ?? di #Inzaghi per la vittoria - infoitsport : Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: dubbio Ibrahimovic per Pioli (Serie A) -