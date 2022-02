Inter-Milan | Gli Autogol al commento del derby su Dazn

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022)rappresenta un possibile spartiacque della stagione di Serie A 2021/2022, in quantodi ‘altissima classifica’, come l’ha definito Stefano Pioli in conferenza stampa. Possibile fuga in vetta dei nerazzurri, così come potenziale graffio rossonero, un segnale al campionato rilevante se messo in pratica.proporrà la diretta della stracittadina meneghina in questione, in esclusiva, con un contenuto aggiuntivo proposto ai propri spettatori; valutando la storica sfida come ‘Coca-Cola Super Match’, infatti, mediante un nuovo format, l’emittente in questione garantirà la telecronaca dicon l’ausilio de Gli. Il trio di comici noto sul web accompagnerà le altre voci narranti, così da arricchire la fruizione dell’attesa e prestigiosa ...