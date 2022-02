Inter-Milan | Bergomi | “Campionato ancora lungo | il derby non sarà decisivo”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Giuseppe, ha rilasciato un’vista a Il Messaggero, alla vigilia deldella Madonnina. L’ex capitano nerazzurro ha dichiarato: “Il, non penso cheuna sfida decisiva anche se l’, vincendo, si staccherebbe in classifica dai rossoneri. Ma ricordo di porre attenzione anche al Napoli.nell’? Se Calhanoglu giocherà come all’andata losicuramente. Delchi temo? Penso che in questo momento Rafael Leao sia il pericolo principale, poi fare attenzione anche a Kessie, da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo“. SportFace.

