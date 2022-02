“Inseguita dai carabinieri”. Sanremo 2022: Emma Marrone, è successo nella notte dopo il Festival (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è di certo la prima volta che capita. Solo l’anno scorso, in piena pandemia e con la platea vuota, a Sanremo un’Orietta Berti in cerca di vestiti si è fatta inseguire da una volante a sirene spiegate. Ora ci risiamo, ma a posto della Berti nazionale, impegnata per tutta la settimana sulla costa Toscana a largo di Sanremo, è toccato a Emma Marrone. La cantante salentina, che ha stupito per la sua nuova canzone presentata al Festival di Sanremo 2022, è stata Inseguita dopo la stessa esibizione, in ritorno verso l’albergo, da una pattuglia della polizia. Insomma, come abbiamo detto, la protagonista della scenetta, rilanciata sui social, è Emma Marrone, in gara con Francesca Michielin direttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è di certo la prima volta che capita. Solo l’anno scorso, in piena pandemia e con la platea vuota, aun’Orietta Berti in cerca di vestiti si è fatta inseguire da una volante a sirene spiegate. Ora ci risiamo, ma a posto della Berti nazionale, impegnata per tutta la settimana sulla costa Toscana a largo di, è toccato a. La cantante salentina, che ha stupito per la sua nuova canzone presentata aldi, è statala stessa esibizione, in ritorno verso l’albergo, da una pattuglia della polizia. Insomma, come abbiamo detto, la protagonista della scenetta, rilanciata sui social, è, in gara con Francesca Michielin direttrice ...

