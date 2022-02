Inseguimento da film a Roma: centauro ubriaco sfreccia a 150 km/H per le strade del centro (Di venerdì 4 febbraio 2022) sfrecciava a tutta velocità per le strade della Capitale con la sua moto da corsa, arrivando a superare anche i 150km orari. Il “fulmine” protagonista di questa vicenda è un 21enne Romano che la scorsa notte si è beccato una denuncia con diverse accuse, tra cui quella di guida in stato di ebbrezza. Già, perché il ragazzo – mentre scorrazzava a “tutta birra”- era anche ubriaco. Folle Inseguimento alla Balduina I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì e venerdì su via Medaglie d’Oro, in zona Balduina, a Roma. Il 21enne era in sella alla sua moto Mv Agusta F3 800, quando – intorno alle 2 di notte – si è trovato davanti il posto di controllo di una pattuglia della Polizia, che gli ha intimato l’Alt. Anziché fermarsi però, il centauro ha accelerato notevolmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022)va a tutta velocità per ledella Capitale con la sua moto da corsa, arrivando a superare anche i 150km orari. Il “fulmine” protagonista di questa vicenda è un 21enneno che la scorsa notte si è beccato una denuncia con diverse accuse, tra cui quella di guida in stato di ebbrezza. Già, perché il ragazzo – mentre scorrazzava a “tutta birra”- era anche. Follealla Balduina I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì e venerdì su via Medaglie d’Oro, in zona Balduina, a. Il 21enne era in sella alla sua moto Mv Agusta F3 800, quando – intorno alle 2 di notte – si è trovato davanti il posto di controllo di una pattuglia della Polizia, che gli ha intimato l’Alt. Anziché fermarsi però, ilha accelerato notevolmente ...

