“Insegnare senza farsi male” | gestire la rabbia degli studenti | educare all’autocontrollo e orientare alla felicità

Cosa faccio se sono un docente e ho davanti un alunno arrabbiato, spaventato, ansioso? Quale risonanza hanno in me queste emozioni? Come educo l'alunno all'autocontrollo e al rispetto per l'altro, e come posso prevenire e gestire le situazioni di stress in classe? Come faccio a essere un docente accogliente, ma nello stesso tempo capace di dare il limite? Come posso orientare il discente alla felicità e contribuire allo sviluppo sano della sua identità?

