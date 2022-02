Insegnante morta a Palermo dopo la prima dose di Astrazeneca | avviso di garanzia al medico vaccinatore

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La procura diha fatto notificare undiper la morte dell’Cinzia Pennino, la professoressa dell’istituto Don Bosco, il 28 marzo 2021, a 17 giorni dalla somministrazione delladel vaccino. Il provvedimento è stato notificato alVincenzo Fazio che è indagato per omicidio colposo e nelle prossime settimane sarà interrogato dal pm Giorgia Spiri alla presenza del suo legale, l’avvocato Dario Gallo. Si tratta, al momento, secondo la difesa, di un atto dovuto per eseguire alcuni accertamenti e attività investigative. A cominciare dall’interrogatorio che avverrà nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE, muore un': aveva ...

