Il Tar, stop ai richiami nella caccia allo storno. La tortora non si tocca. Le associazioni: 'Sospeso anche il prelievo forzato della ... (Di venerdì 4 febbraio 2022) ANCONA Il Tar delle Marche boccia l'impostazione regionale in materia di caccia ed accoglie il ricorso depositato dalle associazioni ambientaliste, sospendendo i prelievi di tortora selvatica e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) ANCONA Il Tar delle Marche boccia l'impostazione regionale in materia died accoglie il ricorso depositato dalleambientaliste, sospendendo i prelievi diselvatica e ...

Advertising

CoESItalia : Nuovo Articolo: Stop all’appalto ambulanze Il Tar: verifiche sulla coop – La Nuova Sardegna Sassari - SBenemio : RT @Armada69895228: Perugia – Agente di polizia non si vaccina. Il Tar Umbria ‘stoppa’ il questore che lo aveva sospeso, il poliziotto avev… - cordenonsPN : RT @Armada69895228: Perugia – Agente di polizia non si vaccina. Il Tar Umbria ‘stoppa’ il questore che lo aveva sospeso, il poliziotto avev… - cogonipiero2 : RT @Armada69895228: Perugia – Agente di polizia non si vaccina. Il Tar Umbria ‘stoppa’ il questore che lo aveva sospeso, il poliziotto avev… - SoniaLaVera : RT @Armada69895228: Perugia – Agente di polizia non si vaccina. Il Tar Umbria ‘stoppa’ il questore che lo aveva sospeso, il poliziotto avev… -