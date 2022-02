Il Sinodo tedesco chiede al Papa di rivedere il celibato dei preti: ecco cosa dice il documento (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo ecclesiastico. Il percorso sinodale tedesco ha approvato un documento con il quale pur esprimendo apprezzamento per il valore del celibato sacerdotale ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo ecclesiastico. Il percorso sinodaleha approvato uncon il quale pur esprimendo apprezzamento per il valore delsacerdotale ...

Advertising

Libero_official : Il sinodo tedesco chiede a #PapaFrancesco di 'allentare' le regole sul celibato dei sacerdoti: via l'obbligo, sì a… - globalistIT : Una sfida grandissima #chiesa #germania #celibato - FrancescoLozup1 : RT @frazacc: Assemblea plenaria del cammino sinodale tedesco in diretta streaming, tra i testi che oggi si votano in prima lettura: “la pro… - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Sinodo tedesco invita il Papa a rivedere il celibato dei preti #celibato #preti #vaticano #celibi #cattolici #cardina… - zazoomblog : Sinodo tedesco invita il Papa a rivedere il celibato dei preti - #Sinodo #tedesco #invita #rivedere -