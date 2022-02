Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, diventerà governatore della banca centrale norvegese al termine del suo mandato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il governo norvegese ha annunciato che il prossimo capo della banca centrale del paese sarà Jens Stoltenberg, attuale segretario generale della NATO, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali. Stoltenberg, che ha 62 anni, assumerà il nuovo incarico Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il governoha annunciato che il prossimo capodel paese sarà, attuale, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali., che ha 62 anni, assumerà il nuovo incarico

