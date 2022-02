Il ritorno di re Jacobs: 6'57 sui 60 metri, alle 19.35 la finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) vincente il ritorno alle gare di Marcell Jacobs dopo sei mesi. Il gardesano si impone nella batteria dei 60 del meeting Istaf alla Marcedes - Benz Arena di Berlino, tappa Silver del World Indoor Tour, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) vincente ilgare di Marcelldopo sei mesi. Il gardesano si impone nella batteria dei 60 del meeting Istaf alla Marcedes - Benz Arena di Berlino, tappa Silver del World Indoor Tour, ...

