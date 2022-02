Il regolamento FantaSanremo 2022 tra baudi, bonus, malus e iscrizioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Qual è il regolamento FantaSanremo 2022 che sta spopolando in questa edizione del Festival della Canzone italiana? Cosa sono i baudi, i bonus e i malus del gioco? La prima cosa da fare nell’affrontare l’argomento è chiarire la questione iscrizioni: purtroppo queste ultime sono chiuse da lunedì 31 gennaio, il giorno prima dell’apertura della kermesse. Chi ha scoperto tardi il fenomeno del momento farà bene a prendere confidenza con le regole del gioco appunto, in vista magari di una partecipazione futura. Invece i partecipanti attuali potranno di certo ripassare bonus e malus da attribuire ai cantanti ancora per due sere. Come funziona Il regolamento FantaSanremo prevede che ogni partecipante ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Qual è ilche sta spopolando in questa edizione del Festival della Canzone italiana? Cosa sono i, ie idel gioco? La prima cosa da fare nell’affrontare l’argomento è chiarire la questione: purtroppo queste ultime sono chiuse da lunedì 31 gennaio, il giorno prima dell’apertura della kermesse. Chi ha scoperto tardi il fenomeno del momento farà bene a prendere confidenza con le regole del gioco appunto, in vista magari di una partecipazione futura. Invece i partecipanti attuali potranno di certo ripassareda attribuire ai cantanti ancora per due sere. Come funziona Ilprevede che ogni partecipante ...

