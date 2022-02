Il rave No vax ai Castelli Romani dal 10 febbraio e la “marcia su Roma” annunciata da Nicola Franzoni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Annunciato via social da settimane e promosso da Nicola Franzoni, leader No vax, il raduno ai Pratoni del Vivaro era stato indetto per il 10, 11, 12 e 13 febbraio. E doveva concludersi il 14 con una “marcia su Roma” per una non meglio precisata “resa dei conti”. Dopo un’analisi che ha considerato i rischi sul fronte dell’ordine pubblico ma anche per la diffusione di Covid-19, la prefettura ieri ha formalizzato il divieto. Magari ricordando anche il rave party nel Viterbese in cui un ragazzo è morto affogato nel lago di Mezzano. Nelle prossime ore, spiega oggi Il Messaggero, la decisione sarà formalizzata tramite un provvedimento che richiamerà l’articolo 2 o l’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E quindi nessun rave, nessun raduno, nessuna ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Annunciato via social da settimane e promosso da, leader No vax, il raduno ai Pratoni del Vivaro era stato indetto per il 10, 11, 12 e 13. E doveva concludersi il 14 con una “su” per una non meglio precisata “resa dei conti”. Dopo un’analisi che ha considerato i rischi sul fronte dell’ordine pubblico ma anche per la diffusione di Covid-19, la prefettura ieri ha formalizzato il divieto. Magari ricordando anche ilparty nel Viterbese in cui un ragazzo è morto affogato nel lago di Mezzano. Nelle prossime ore, spiega oggi Il Messaggero, la decisione sarà formalizzata tramite un provvedimento che richiamerà l’articolo 2 o l’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E quindi nessun, nessun raduno, nessuna ...

