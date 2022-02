Il Quirinale chiede stabilità. Ma la maggioranza già traballa. La Lega ha iniziato a smarcarsi sulla politica sanitaria. E l’iter del Pnrr può mettere a dura prova i Migliori (Di venerdì 4 febbraio 2022) Era atteso il riferimento alla parola “stabilità” nel discorso di insediamento del presidente della Repubblica (leggi l’articolo). La pandemia ancora non è finita e, soprattutto, fanno paura le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza con i cento obiettivi da raggiungere entro l’anno. In ballo ci sono 46 miliardi di euro. Serve un Governo solido per uscire dalle emergenze. “La stabilità di cui si avverte l’esigenza è fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati”, ha detto Sergio Mattarella. Ma quanto è affidabile il Governo dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Era atteso il riferimento alla parola “” nel discorso di insediamento del presidente della Repubblica (leggi l’articolo). La pandemia ancora non è finita e, soprattutto, fanno paura le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza con i cento obiettivi da raggiungere entro l’anno. In ballo ci sono 46 miliardi di euro. Serve un Governo solido per uscire dalle emergenze. “Ladi cui si avverte l’esigenza è fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. L’impresa alla quale si sta ponendo mano riil concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati”, ha detto Sergio Mattarella. Ma quanto è affidabile il Governo dei ...

