Il padre del padre, Bergen-Belsen e la salvezza che ha condannato un figlio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo non si fa, con nessun figlio!”. Per gridare così, sbattendo la porta della casa dei genitori da cui era stato convocato d’urgenza per risolvere l’ennesima crisi, un uomo ha dovuto attendere quarant’anni. Nonostante avesse già avuto a sua volta dei figli e raggiunto il successo professionale, il trauma subito da piccolo non se n’era andato e lui non trovava il coraggio di protestare. Dopo un’infanzia vissuta da stabilizzatore familiare, dispensatore di allegria domestica nonché spugna capiente per sensi di colpa paterni e ansie materne, diventato adulto ha sofferto di una depressione maggiore e di un disturbo bipolare, vivendo di ricoveri e cure, scoppi d’ira e ritiri dal mondo. A dar finalmente voce alla propria angoscia, è il protagonista-autore di un memoir rivelatore e generoso: L’aria che mi manca (traduzione di Roberto Francavilla, Feltrinelli). Si ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo non si fa, con nessun!”. Per gridare così, sbattendo la porta della casa dei genitori da cui era stato convocato d’urgenza per risolvere l’ennesima crisi, un uomo ha dovuto attendere quarant’anni. Nonostante avesse già avuto a sua volta dei figli e raggiunto il successo professionale, il trauma subito da piccolo non se n’era andato e lui non trovava il coraggio di protestare. Dopo un’infanzia vissuta da stabilizzatore familiare, dispensatore di allegria domestica nonché spugna capiente per sensi di colpa paterni e ansie materne, diventato adulto ha sofferto di una depressione maggiore e di un disturbo bipolare, vivendo di ricoveri e cure, scoppi d’ira e ritiri dal mondo. A dar finalmente voce alla propria angoscia, è il protagonista-autore di un memoir rivelatore e generoso: L’aria che mi manca (traduzione di Roberto Francavilla, Feltrinelli). Si ...

