Il padre del gioiellino Ambrosino | “Ha sempre voluto solo il Napoli | quanti sacrifici!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mimmodel talento della Primavera Giuseppe. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Giuseppe è, non lo vedo spesso ma so che sta benissimo. È più in contatto con la mamma, perché il rapporto è diverso. So che si sta allenando per migliorare la sua condizione per dare molto di più. Quando aveva 5 anni, allenavo la Scuola Calcio Procida. Avevo un gruppo dei 2000 e lo portavo con me. Si vedeva subito che aveva una dote diversa dagli altri. Poi se ne sono accorti ed è andato a. Hagiocato in attacco, prima punta, seconda punta. Quella zona di campo lì“. “Giuseppe è un ragazzo con tanta forza mentale. Quello che ha fatto ...