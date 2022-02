Il nuovo Uomo 2.0 di Donatella (Di venerdì 4 febbraio 2022) 02-02-2022: già la data palindroma è tutto un programma. Per l’Autunno Inverno 2022/2023 Versace punta infatti su un Uomo 2.0. Il protagonista della sfilata andata in scena in digitale con un video, per la prima volta separandosi dal prêt-à-porter donna dopo quattro stagioni di défilé co-ed. Un ritorno in primo piano formato cortometraggio che identifica i mille volti della mascolinità moderna. Milano Moda Uomo AI22/23: i look più belli guarda le foto Leggi anche › Milano Moda Uomo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) 02-02-2022: già la data palindroma è tutto un programma. Per l’Autunno Inverno 2022/2023 Versace punta infatti su un2.0. Il protagonista della sfilata andata in scena in digitale con un video, per la prima volta separandosi dal prêt-à-porter donna dopo quattro stagioni di défilé co-ed. Un ritorno in primo piano formato cortometraggio che identifica i mille volti della mascolinità moderna. Milano ModaAI22/23: i look più belli guarda le foto Leggi anche › Milano Moda...

