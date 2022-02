Il ministro della Difesa Guerini ci spiega perché il Sahel è strategico per l’Italia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Al direttore - L’articolo di ieri di Daniele Raineri, sulla situazione in Mali, mi offre l’occasione di condividere alcune riflessioni sulla nostra presenza, anche militare, in. Più volte ho sottolineato come quello sia il vero confine meridionale dell’Europa, caratterizzato da dinamiche di sicurezza che riguardano il nostro continente e. Ci troviamo infatti in un territorio altamente instabile dal punto di vista politico e sociale ed estremamente povero dal punto di vista economico. Condizioni ottimali per gli estremismi di matrice jihadista, spesso associati ai movimenti di insorgenza locale, cui si aggiungono i flussi di traffici illegali di ogni natura che giungono sulle coste nordafricane a poche centinaia di miglia dale dall’Europa, con riflessi sulla nostra sicurezza. Ed è per questo che il ...