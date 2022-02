Il M5s deve scegliere la lotta alle disuguaglianze come sua principale battaglia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ogni giorno è sempre più evidente che il tema delle disuguaglianze occuperà la scena dei prossimi decenni. Ce lo ricorda Oxfam che segnala come nei primi due anni di pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo abbiano più che raddoppiato i patrimoni, passando da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15mila dollari al secondo. La pandemia non ha fatto altro che accelerare una tendenza che il modello capitalistico produce, inchiodato al PIL e alla dottrina neoliberista, con un effetto inarrestabile nell’ampliare la forbice tra ricchi e poveri. L’aumento della ricchezza di una sola persona come Jeff Bezos, numero uno di Amazon, equivale a tutte le risorse necessarie per vaccinare tutta la popolazione mondiale con due dosi e booster, pari alla cifra di 81,5 miliardi. A questo , disuguaglianze nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ogni giorno è sempre più evidente che il tema delleoccuperà la scena dei prossimi decenni. Ce lo ricorda Oxfam che segnalanei primi due anni di pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo abbiano più che raddoppiato i patrimoni, passando da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15mila dollari al secondo. La pandemia non ha fatto altro che accelerare una tendenza che il modello capitalistico produce, inchiodato al PIL e alla dottrina neoliberista, con un effetto inarrestabile nell’ampliare la forbice tra ricchi e poveri. L’aumento della ricchezza di una sola personaJeff Bezos, numero uno di Amazon, equivale a tutte le risorse necessarie per vaccinare tutta la popolazione mondiale con due dosi e booster, pari alla cifra di 81,5 miliardi. A questo ,nelle ...

