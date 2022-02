Il giallo del cappotto 'rubato' alla senatrice M5S: 'L'ho pagato 600 euro'. Ma era scivolato dietro un divano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Risolto il giallo del cappotto della senatrice pentastellata Cinzia Leone 'rubato' alla Camera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l'Adnkronos, è stato trovato, era scivolato ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Risolto ildeldellapentastellata Cinzia Leone 'Camera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l'Adnkronos, è stato trovato, era...

