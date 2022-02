Il giallo del cappotto ‘rubato’ alla senatrice M5S: «L’ho pagato 600 euro». Ma era scivolato dietro un divano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Risolto il giallo del cappotto della senatrice pentastellata Cinzia Leone ‘rubato’ alla Camera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l’Adnkronos, è stato trovato, era scivolato dietro uno dei divanetti del Transatlantico, a Montecitorio, dove era stato lasciato prima di entrare in Aula a votare. A confermare la notizia all’Adnkronos è il questore-deputato di Fdi, Edmondo Cirielli, che invita la parlamentare grillina a scusarsi con l’amministrazione della Camera: «Ci aspettiamo che la senatrice chieda scusa alla Camera e che in futuro usi gli spazi appositi per lasciare il cappotto e non sui divani che sono fatti per altro…». Era stata la stessa parlamentare pentastellata, ieri, a raccontare ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Risolto ildeldellapentastellata Cinzia LeoneCamera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l’Adnkronos, è stato trovato, erauno dei divanetti del Transatlantico, a Montecitorio, dove era stato lasciato prima di entrare in Aula a votare. A confermare la notizia all’Adnkronos è il questore-deputato di Fdi, Edmondo Cirielli, che invita la parlamentare grillina a scusarsi con l’amministrazione della Camera: «Ci aspettiamo che lachieda scusaCamera e che in futuro usi gli spazi appositi per lasciare ile non sui divani che sono fatti per altro…». Era stata la stessa parlamentare pentastellata, ieri, a raccontare ...

Advertising

matteorenzi : La vera novità politica della settimana è stata il ritorno dei due compagni di viaggio del governo gialloverde. Sal… - TheRipp69062828 : @PippiCalz @Chiappuz Ho cercato il “premio”: gran risalto su “ il tempo” di Roma, istituito da associazioni datoria… - _Valealizzi_ : RT @itsgiadaa__: Questo flashback che ha rivelato la verità su Tina e Vittorio mi è sembrato uno di quei flash dei film in cui si deve rive… - itsme399 : RT @itsgiadaa__: Questo flashback che ha rivelato la verità su Tina e Vittorio mi è sembrato uno di quei flash dei film in cui si deve rive… - itsgiadaa__ : Questo flashback che ha rivelato la verità su Tina e Vittorio mi è sembrato uno di quei flash dei film in cui si de… -