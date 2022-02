Il Festival di Sanremo omaggia Milva, nel foyer del teatro Ariston una mostra dedicata alla pantera di Goro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre gli autori del Festival di Sanremo sono alle prese con lo spettacolo che avverrà sul palco dell’Ariston, nel foyer del noto teatro ligure è stato allestito un evento unico dedicato all’amatissima cantante Milva; in questi giorni è stata prevista infatti una mostra in suo onore proprio in concomitanza con la kermesse musicale. Il Festival di Sanremo omaggia Milva Sono ore di fermento queste per gli organizzatori del Festival di Sanremo, che quest’anno non avranno solo a che fare con ciò che accade sul palco dell’Ariston ma anche con un progetto dedicato a Milva e realizzato nel foyer del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre gli autori deldisono alle prese con lo spettacolo che avverrà sul palco dell’, neldel notoligure è stato allestito un evento unico dedicato all’amatissima cantante; in questi giorni è stata prevista infatti unain suo onore proprio in concomitanza con la kermesse musicale. IldiSono ore di fermento queste per gli organizzatori deldi, che quest’anno non avranno solo a che fare con ciò che accade sul palco dell’ma anche con un progetto dedicato ae realizzato neldel ...

