Il Festival della Terza Repubblica | possibile via d’uscita dalla palude di questi anni isterici e inconcludenti

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sergio Mattarella ha giurato e ha tenuto alla Camera, tra molti applausi, un discorso che è stato anzitutto un articolato elogio del ruolo del Parlamento e dei partiti. Il governo guidato da Mario Draghi ha ripreso la sua navigazione con piglio deciso, accelerando sul Pnrr e avviando la riapertura del Paese, con l’allentamento di diverse restrizioni, a mano a mano che i dati dei contagi sembrano autorizzare un cauto ottimismo. Di conseguenza, l’inasprimento dei toni usati dall’opposizione di Giorgia Meloni appare ancor più pretestuoso, per non parlaredecisione presa dai ministri leghisti di non votare il decreto Covid con il pessimo argomento che «discriminerebbe» tra bambini vaccinati e non vaccinati (semplicemente perché, secondo la stessa logica seguita fin qui in Italia e in ogni altra parte del mondo, si comincia col togliere qualche restrizione in più a ...

Advertising

DSantanche : Messaggi pro #cannabis, pugni chiusi, battesimi... La Festa dell'Unità ha preso il posto del Festival della canzone… - NicolaPorro : #Sanremo2022 È il festival della canzone italiana o degli orrori? Il commento politicamente scorrettissimo del nost… - trash_italiano : ELISA PRIMA DELLA FINE DEL FESTIVAL CI SPIEGHI PERCHÉ GLI PORTAVI UN GELATO CHE NON POTEVA MANGIARE? #Sanremo2022 - PivaEdoardo : RT @DavideAiello85: Bene che al festival di #Sanremo si parli anche della legalizzazione della #cannabis. Una battaglia di civiltà, contro… - Goeland63 : RT @LiberiAlby: @RaiPlay @Drusilla_Foer Ha dato spessore umano e culturale a questo festival #DrusillaFoer . ??????Peccato per l'orario della… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival della

... è stata presentata dal 28 al 30 gennaio al Teatro Argentina, palcoscenico storico del Teatro di Roma " Teatro Nazionale, e come anteprima delEquilibrioFondazione Musica per Roma, ...Il Fantasanremo, il gioco online dedicato ai protagonisti delcanzone italiana, continua a essere protagonista delle serate di Sanremo, anche fuori dall'Ariston. Emma Marrone si è filmata mentre era in auto e ha condiviso le immagini su Instagram. ...Le forze dell'ordine impegnate a Sanremo per garantire la sicurezza del Festival sono intervenute in serata per bloccare ... giunti di fronte al Teatro Ariston per manifestare contro gli sponsor della ...Quindi la chiusura: “Il festival canoro, a prescindere dall’indiscusso prestigio della manifestazione, ha rappresentato uno schiaffo in pieno volto a tutti gli operatori del settore oltre che ...