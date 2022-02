Il Covid stronca una famiglia no - vax: morti padre, madre e tre figli a Enna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid . È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, tutti con la ferma convinzione di non vaccinarsi. Sono morti ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Erano tutti no vax e nel giro di un mese sonodi. È quanto accaduto a unadi Pietraperzia, in provincia di, tutti con la ferma convinzione di non vaccinarsi. Sono...

Advertising

Vally13477306 : @vitalbaa Ma questi ormai fanno come gli pare! Intoccabili al di fuori della legge! D’altronde c’è complicità di tu… - himeralive : Sono stati giorni di tensione per via dell'aumento dei casi Covid e anche sulle Madonie c'è stato quel senso di opp… - bizcommunityit : «Temeva il vaccino». Il Covid stronca Paolo Picco, si era curato a casa seguendo un leader No vax veneto - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: «Temeva il vaccino». Il Covid stronca Paolo Picco, si era curato a casa seguendo un leader No vax veneto - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: «Temeva il vaccino». Il Covid stronca Paolo Picco, si era curato a casa seguendo un leader No vax veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stronca Il Covid stronca una famiglia no - vax: morti padre, madre e tre figli a Enna Sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese. Leggi anche > Le vittime sono il padre 80enne , il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni , un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e ...

Giuseppe Finori, l'imprenditore morto di Covid gestiva impianti sciistici: non era vaccinato Il Covid stronca Paolo Picco, si era curato a casa seguendo un leader No vax veneto 'Ciao Peppe, compagno dì tante riunioni in giro per l'Italia e compagno dì camera negli alberghi. Quante ...

Il Covid stronca una famiglia no-vax: morti padre, madre e tre figli a Enna leggo.it Il Covid stronca una famiglia no-vax: morti padre, madre e tre figli a Enna La prima vittima è stato il padre, la madre e i tre figli sono morti nel giro di un mese Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid. È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, ...

Coronavirus in Calabria stronca la vita di un docente universitario 37enne Reggio Calabria e l’Università per stranieri Dante Alighieri piangono la morte del pro rettore Domenico Siclari. L’uomo di 37 anni è deceduto ieri sera all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove ...

Sono morti positivi al, in poco più di un mese. Leggi anche > Le vittime sono il padre 80enne , il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni , un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e ...IlPaolo Picco, si era curato a casa seguendo un leader No vax veneto 'Ciao Peppe, compagno dì tante riunioni in giro per l'Italia e compagno dì camera negli alberghi. Quante ...La prima vittima è stato il padre, la madre e i tre figli sono morti nel giro di un mese Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid. È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, ...Reggio Calabria e l’Università per stranieri Dante Alighieri piangono la morte del pro rettore Domenico Siclari. L’uomo di 37 anni è deceduto ieri sera all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove ...